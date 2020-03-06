В правительстве Башкирии произошли кадровые перестановки
Накануне стало известно, что у министра экономического развития Башкирии появились трое новых заместителей. Как сообщает пресс-служба министерства, на должность замминистра назначена Светлана Малинская, которая ранее занимала должность начальника управления госпрограмм в этом же министерстве.
Еще одним заместителем министра экономразвития республики Рустама Муратова стала Екатерина Кликунова. Ранее она возглавляла некоммерческую организацию. Теперь она будет курировать вопросы территориального развития и создание ТОСЭРов.
Еще один замминистра – бизнесмен Денис Мусин. На данный момент он является сопредседателем Общероссийского народного фронта в регионе. В министерстве он будет отвечать за формирование и ведение реестра приоритетных инвестиционных проектов.
ИСТОЧНИК KP.RU