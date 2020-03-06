В правительстве Башкирии произошли кадровые перестановки

6 Март 2020 2020-03-06T06:51:37+03:00

У одного из министров появились сразу три заместителя

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Накануне стало известно, что у министра экономического развития Башкирии появились трое новых заместителей. Как сообщает пресс-служба министерства, на должность замминистра назначена Светлана Малинская, которая ранее занимала должность начальника управления госпрограмм в этом же министерстве.

Еще одним заместителем министра экономразвития республики Рустама Муратова стала Екатерина Кликунова. Ранее она возглавляла некоммерческую организацию. Теперь она будет курировать вопросы территориального развития и создание ТОСЭРов.

Еще один замминистра – бизнесмен Денис Мусин. На данный момент он является сопредседателем Общероссийского народного фронта в регионе. В министерстве он будет отвечать за формирование и ведение реестра приоритетных инвестиционных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU