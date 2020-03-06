2020-03-06T06:43:51+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» одержал победу над «Авангардом» и вышел вперед в серии

Дубль в составе уфимской команды сделал Тему Хартикайнен
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ХК «Салавата Юлаева»Фото: пресс-служба ХК «Салавата Юлаева»
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В минувший четверг, 5 марта, на льду «Уфа-Арены» состоялся первый домашний матч «Салавата Юлаева» в плей-офф КХЛ. Уфимские хоккеисты принимали омский «Авангард». Счет в серии до четырех побед на тот момент был равным – 1:1.

В самом начале игры «Авангард» вырвался вперед – Сергей Шумаков отличился уже на второй минуте. К концу первого периода хозяева льда уже проигрывали со счетом 2:0 – гол забил защитник гостей Алексей Емелин.

Во втором периоде подопечные Николая Цулыгина забили два гола и сравняли счет. Шайбами отметились Александр Бурмистров и Петр Хохряков.

Третий период прошел полностью под диктовку «Салавата Юлаева». В самом начале отрезка усилиями Сакари Маннинена юлаевцы вышли вперед, а затем дубль сделал Тему Хартикайнен. При счете 5:2 «Авангард» попытался «огрызнуться» - Брэндон Макмиллан сократил разрыв в счете.

Точку в матче поставил Владимир Жарков, забросивший гол в пустые ворота.

Следующий домашний матч «Салавата Юлаева» в серии против «Авангарда» состоится 7 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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