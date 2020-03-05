2020-03-05T19:02:04+03:00
Экономика

В Башкирии планируют построить завод по производству автомоек-роботов

Новый проект рассмотрели на инвестиционном часе
Эльвина АПАРИНА
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В Стерлитамаке может появиться завод по производству роботизированных автомоечных комплексов. Планы обсудили уже на Инвестчасе в правительстве Башкирии.

Поддержку властей получила стерлитамакская компания, которая создает в Стерлитамаке завод по изготовлению высокотехнологичного оборудования. На предприятии делают станки с ЧПУ и роботизированные автомоечные комплексы.

Данная продукция востребована не только на рынке России, но и зарубежья. Руководитель крестьянско- фермерского хозяйства из Калтасинского района рассказал о планах по увеличению объемов производства. Он планирует переоформить неиспользуемую землю в сельхоз-угодья. Инициативу фермера поддержал и Радий Хабиров, ведь Башкирия заинтересована в таких местных инвесторах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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