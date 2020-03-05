В Башкирии планируют построить завод по производству автомоек-роботов
В Стерлитамаке может появиться завод по производству роботизированных автомоечных комплексов. Планы обсудили уже на Инвестчасе в правительстве Башкирии.
Поддержку властей получила стерлитамакская компания, которая создает в Стерлитамаке завод по изготовлению высокотехнологичного оборудования. На предприятии делают станки с ЧПУ и роботизированные автомоечные комплексы.
Данная продукция востребована не только на рынке России, но и зарубежья. Руководитель крестьянско- фермерского хозяйства из Калтасинского района рассказал о планах по увеличению объемов производства. Он планирует переоформить неиспользуемую землю в сельхоз-угодья. Инициативу фермера поддержал и Радий Хабиров, ведь Башкирия заинтересована в таких местных инвесторах.
ИСТОЧНИК KP.RU