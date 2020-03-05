«Вы что, все за подарками ломанулись?»: Уфа встала в 9-балльных пробках
До 8 марта еще три дня, а столица Башкирии уже погрязла в 9-балльных пробках. Заторы наблюдаются во всех частях города, особенно – рядом с торговыми центрами. Кажется, все мужчины Уфы именно сегодня решили закупить подарки для дам.
По данным сервиса Яндекс.карты, самые проблемные улицы в центре – Цюрупы, Заки Валиди, Пархоменко, Айская, 8 марта, Кирова.
Наглухо «встал» и проспект Октября – бордовым цветом на карте выделен участок от остановки «Аграрный университет» до остановки «Спортивная». Виной пробкам также мелкие аварии, которых на карте несколько десятков. Затруднен и выезд из города, также в пробках погрязла Зеленая роща и Черниковка.
- Вы что, все за подарками ломанулись? – пишут пользователи сервиса.
- Что-то я не припомню, чтобы женщины на 23 февраля такое устроили, - шутит уфимец.
ИСТОЧНИК KP.RU