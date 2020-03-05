«Вы что, все за подарками ломанулись?»: Уфа встала в 9-балльных пробках

5 Март 2020 2020-03-05T16:48:15+03:00

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До 8 марта еще три дня, а столица Башкирии уже погрязла в 9-балльных пробках. Заторы наблюдаются во всех частях города, особенно – рядом с торговыми центрами. Кажется, все мужчины Уфы именно сегодня решили закупить подарки для дам.

По данным сервиса Яндекс.карты, самые проблемные улицы в центре – Цюрупы, Заки Валиди, Пархоменко, Айская, 8 марта, Кирова.

Наглухо «встал» и проспект Октября – бордовым цветом на карте выделен участок от остановки «Аграрный университет» до остановки «Спортивная». Виной пробкам также мелкие аварии, которых на карте несколько десятков. Затруднен и выезд из города, также в пробках погрязла Зеленая роща и Черниковка.

- Вы что, все за подарками ломанулись? – пишут пользователи сервиса.

- Что-то я не припомню, чтобы женщины на 23 февраля такое устроили, - шутит уфимец.

ИСТОЧНИК KP.RU