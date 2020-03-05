2020-03-05T17:38:42+03:00
Общество

В Уфе свидетельства о рождении ребенка будут выдавать уже в роддомах

Пока это практикуется только в двух медучреждениях
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии свидетельства о рождении ребенка начнут выдавать уже в родильных домах, сообщила вице-премьер правительства Башкирии Ленара Иванова.

Пока это практикуется только в двух медучреждениях.

- Пока только два пилотных учреждения: третий роддом Уфы и роддом РКБ им. Куватова, - сказала Иванова.

Процедура происходит по следующей схеме: собираются необходимые документы, выезжают специалисты министерства здравоохранения Башкирии в отделы ЗАГС и доставляют документов обратно ко дню выписки.

В будущем этот опыт планируют распространить на все родильные дома республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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