В Уфе свидетельства о рождении ребенка будут выдавать уже в роддомах

5 Март 2020 2020-03-05T17:38:42+03:00

Пока это практикуется только в двух медучреждениях

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В столице Башкирии свидетельства о рождении ребенка начнут выдавать уже в родильных домах, сообщила вице-премьер правительства Башкирии Ленара Иванова.

Пока это практикуется только в двух медучреждениях.

- Пока только два пилотных учреждения: третий роддом Уфы и роддом РКБ им. Куватова, - сказала Иванова.

Процедура происходит по следующей схеме: собираются необходимые документы, выезжают специалисты министерства здравоохранения Башкирии в отделы ЗАГС и доставляют документов обратно ко дню выписки.

В будущем этот опыт планируют распространить на все родильные дома республики.

ИСТОЧНИК KP.RU