В Уфе свидетельства о рождении ребенка будут выдавать уже в роддомах
В столице Башкирии свидетельства о рождении ребенка начнут выдавать уже в родильных домах, сообщила вице-премьер правительства Башкирии Ленара Иванова.
Пока это практикуется только в двух медучреждениях.
- Пока только два пилотных учреждения: третий роддом Уфы и роддом РКБ им. Куватова, - сказала Иванова.
Процедура происходит по следующей схеме: собираются необходимые документы, выезжают специалисты министерства здравоохранения Башкирии в отделы ЗАГС и доставляют документов обратно ко дню выписки.
В будущем этот опыт планируют распространить на все родильные дома республики.
ИСТОЧНИК KP.RU