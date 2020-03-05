В Башкирии за два месяца зарегистрировались 7458 самозанятых

5 Март 2020 2020-03-05T16:33:54+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 января по 1 марта в Башкирии зарегистрировались самозанятыми 7458 человек, сообщили в госкомитете РБ по предпринимательству.

В ведомстве пояснили, что чаще всего платить налоги соглашаются люди в возрасте от 20 до 40 лет. На них пришлось 70% самозанятых. Люди старше 40 лет – 27%, до 20 и 70 лет - около 3%.

Напомним, что самозанятыми могут стать все, кто работает на себя. В основном это специалисты в сфере красоты, IT, продажи продукции собственного производства, бытовых, ремонтно-строительных работ, кондитеры.

ИСТОЧНИК KP.RU