2020-03-05T15:38:45+03:00
Общество

На месте недостроенного торгового центра в Уфе появится многоуровневый паркинг

Сколько будет стоить одно машино-место, пока не сообщается
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии ощущается острая нехватка парковочных мест, тем более там, где активно строят дома.В столице Башкирии ощущается острая нехватка парковочных мест, тем более там, где активно строят дома.
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В столице Башкирии на месте недостроенного торгового центра Plaza на улице Комсомольской планируют снести, а на его месте должен появится многоуровневый крытый автопаркинг на 1458 машино-мест.

ТЦ начал строиться в 2005 году – здесь должны были появиться гипермаркет, боулинг, кинотеатр, но владелец компании обанкротился.

В столице Башкирии ощущается острая нехватка парковочных мест, тем более там, где активно строят дома. Эта парковка придется очень кстати жителям микрорайона Глумилино.

Инвесторы не уточняют себестоимость одного роботизированного машино-места. По предварительным данным, в обычных подземных парковках Уфы парковочное место стоит 400-500 тысяч рублей, а в наземных – в полтора-два раза дешевле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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