На месте недостроенного торгового центра в Уфе появится многоуровневый паркинг
В столице Башкирии на месте недостроенного торгового центра Plaza на улице Комсомольской планируют снести, а на его месте должен появится многоуровневый крытый автопаркинг на 1458 машино-мест.
ТЦ начал строиться в 2005 году – здесь должны были появиться гипермаркет, боулинг, кинотеатр, но владелец компании обанкротился.
В столице Башкирии ощущается острая нехватка парковочных мест, тем более там, где активно строят дома. Эта парковка придется очень кстати жителям микрорайона Глумилино.
Инвесторы не уточняют себестоимость одного роботизированного машино-места. По предварительным данным, в обычных подземных парковках Уфы парковочное место стоит 400-500 тысяч рублей, а в наземных – в полтора-два раза дешевле.
ИСТОЧНИК KP.RU