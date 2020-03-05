2020-03-05T19:41:51+03:00
Общество

Главная уфимская красавица Альбина Ахтямова неожиданно переехала в Казань

Девушка попросила пожелать ей успехов на новом месте
Эльвина АПАРИНА
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Альбина Ахтямова, ставшей в 2017 году второй вице-мисс Россия, переехала жить и работать в Казань. Об этом она рассказала своим подписчикам в «Инстаграме».

- Друзья, в моей жизни произошли важные изменения. Я переехала в Казань. Притянула меня работа мечты. Пожелайте мне успехов на новом месте, - написала Альбина на своей странице.

Куда именно она устроилась на работу, остается в тайне. Она лишь рассказала, что на работе нужно ходить в носочках, руки и ногти должны быть чистыми и опрятными, украшения нужно снимать. Своих подписчиков она попросила угадать, где же Альбина теперь работает.

Напомним, что красавица занималась модельным бизнесом, отучилась в уфимском авиационном университете в магистратуре и получила степень по специальности «Реинжиниринг бизнес-процессов. Уже несколько лет она занимается благотворительностью – помогает домам престарелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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