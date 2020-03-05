Ильдар Абдразаков рассказал о тайно записанной песне со Шнуром

5 Март 2020 2020-03-05T14:23:33+03:00

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Известный оперный бас из Уфы Ильдар Абдрзаков рассказал, что в качестве эксперимента записывал песню вместе со Сергеем Шнуром.

В одном из давних интервью исполнитель объяснял, что сотрудничал с Сергеем Шнуровым. Дошло даже до того, что музыканты записали некую песню, которая в итоге так и не стала доступна широкой публике. В интервью уфимскому порталу «Горобзор» Абдразаков объяснил историю утраченной композиции.

- На самом деле у Шнурова очень много песен, которые не вышли. Что-то вроде более 300. Скажу сразу, что в нашей песне мата не было. Песня интересная, но петь я ее не буду. Это было прикольно - экспромт, знакомство, - рассказал бас.

ИСТОЧНИК KP.RU