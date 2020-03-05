Врача из Башкирии обвиняют в том, что он погубил пациента

5 Март 2020 2020-03-05T13:18:11+03:00

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Врача из Белебея обвиняют в том, что он не оказал помощь пациенту с болезнью сердца.

По данным следствия, еще весной 2018 года в местную больницу доставили 57-летнего мужчину с сильными болями в сердце. Осмотрев пациента, дежурный врач отказал ему в госпитализации. Также он не вызвал на место кардиолога, не оказал мужчину первую помощь и не провел ряд дополнительных обследований. Пациента с ишемической болезнью сердца попросту отпустили домой.

Через несколько часов состояние мужчины ухудшилось и он умер. Позже эксперты установили, что гибели человека можно было избежать, если бы врач оказал пациенту квалифицированную помощь.

Вскоре родственники погибшего обратились в прокуратуру. По факту неоказания медицинской помощи стражи порядка возбудили уголовное дело. Дежурный врач свою вину так и не признал. В белебеевском городском суде рассказали, что судебное заседание по делу пройдет в марте 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU