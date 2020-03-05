2020-03-05T13:18:11+03:00
Происшествия

Врача из Башкирии обвиняют в том, что он погубил пациента

Медик свою вину не признает
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Врача из Белебея обвиняют в том, что он не оказал помощь пациенту с болезнью сердца.

По данным следствия, еще весной 2018 года в местную больницу доставили 57-летнего мужчину с сильными болями в сердце. Осмотрев пациента, дежурный врач отказал ему в госпитализации. Также он не вызвал на место кардиолога, не оказал мужчину первую помощь и не провел ряд дополнительных обследований. Пациента с ишемической болезнью сердца попросту отпустили домой.

Через несколько часов состояние мужчины ухудшилось и он умер. Позже эксперты установили, что гибели человека можно было избежать, если бы врач оказал пациенту квалифицированную помощь.

Вскоре родственники погибшего обратились в прокуратуру. По факту неоказания медицинской помощи стражи порядка возбудили уголовное дело. Дежурный врач свою вину так и не признал. В белебеевском городском суде рассказали, что судебное заседание по делу пройдет в марте 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ и расширил членство в Национальной финансовой ассоциации
Ильдар Абдразаков рассказал о тайно записанной песне со Шнуром
В Башкирии за взятку задержан начальник отделения ГИБДД одного из районов
Врача из Башкирии обвиняют в том, что он погубил пациента
Салават Фатхетдинов пожелал Радику Юльякшину включить мозги
Телемарафон “Вся Уфа” во имя женщин!”
Население Уфы увеличилось за счет мигрантов
Квартира с выгодой до 1 500 000 руб? Да, с нами это реально!
В Уфе сотрудница фирмы начислила себе миллион зарплаты
В эфире первого канала сироте из Уфы, вставшей на колени перед Белым домом, обещали дать квартиру
В Башкирии вахтовый автобус влетел в иномарку, есть пострадавший
«Сначала смотрел на меня странно»: первая леди Башкирии о знакомстве с мужем
Власти Башкирии увеличат производство в лесной промышленности
По примеру Инорса: администрация Уфы будет бороться с криминалом в Сипайлово
На улицах Уфы за день сбили двоих детей
Жители Башкирии устроили стрельбу в торговом центре в Татарстане
Власти Уфы рассказали, на что направили бюджетные деньги в 2019 году
История живущей в бане сироты из Уфы заинтересовала омбудсмена и следователей
Житель Башкирии зверски избил 86-летнюю женщину из-за 600 рублей
Элвин Грей отправился на «Дом 2» для встречи с бывшей девушкой
Нигериец из Уфы, осужденный за изнасилование, дал совет мужчинам России
Юбилей Уфы Радий Хабиров предложил отметить на федеральном уровне
«Это просто секс!»: скандальный рэпер из Уфы рассказал о своих дорогих украшениях
Мэр Уфы назвал парки и зоны отдыха, которые благоустроят в Уфе в этом году
«Ищут клиентов в социальных сетях»: школьницы из Башкирии создали бордель