В Уфе сотрудница фирмы начислила себе миллион зарплаты

5 Март 2020 2020-03-05T10:50:57+03:00

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В столице Башкирии перед судом предстанет 31-летняя горожанка. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре республики, женщина работала финансовым специалистом в одной из компаний. С 2013 по 2016 год она через специальную программу дополнительно ежемесячно начисляла себе заработную плату. Платежные документы сотрудница подписывала цифровой подписью директора и отправляла фиктивные поручения в банк для перечисления заработной платы на свой счет.

Таким образом, хитрая уфимка похитила у предприятия миллион рублей. Свою вину она признала, деньги вернула.

ИСТОЧНИК KP.RU