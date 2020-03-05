В эфире первого канала сироте из Уфы, вставшей на колени перед Белым домом, обещали дать квартиру

5 Март 2020 2020-03-05T10:12:06+03:00

Сирота уже несколько лет не может получить собственное жилье, положенное ей по закону

Изменить размер текста: A A

История, в которой уфимка Наталья Зырянова, живущая в бане, встала на колени перед Белым домом, получила продолжение. Сирота, которая уже несколько лет не может получить собственное жилье, положенное ей по закону, оказалась в эфире Первого канала. Наталье обещали, что она получит квартиру.

На передаче «Время покажет» ее несколько раз пытались обвинить в обмане, а кто-то даже напомнил, что она лишена родительских прав. Такое, правда, было, и Наталья это не отрицает – детей у женщины забрал бывший муж после развода, но она приложила усилия, чтобы восстановить свои родительские права. Также ей сказали, что башкирские власти могли бы давно решить проблему через фонды или нефтяников. Но помимо Зыряновой в регионе есть и другие люди, которые ждут положенное им жилье.

Обсуждение завершилось тем, что Елена Прочаковская, начальник управления по социальным коммуникациям, публично гарантировала, что женщина вместе с детьми получит квартиру на пятом этаже нового дома. Он будет сдан летом 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU