В Башкирии вахтовый автобус влетел в иномарку, есть пострадавший
Сегодня, 5 марта, в Салавате произошла авария с участием автобуса, который перевозил 40 пассажиров – работников одного из предприятий.
Как сообщили в ГИБДД, ДТП случилось около половины восьмого утра. Автобус ПАЗ въехал в попутный «Renault Logan», которым управляла 40-летняя местная жительница. Удар был такой силы, что заднюю часть автомобиля довольно сильно смяло.
Никто из автобуса не пострадал. Травмы получил шестилетний ребенок, который ехал в легковом автомобиле, его осматривают медики.
На месте сейчас работают сотрудники полиции, информация уточняется.
6-летнего мальчика из иномарки осматривают медики
ИСТОЧНИК KP.RU