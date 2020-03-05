2020-03-05T09:32:58+03:00
Происшествия

В Башкирии вахтовый автобус влетел в иномарку, есть пострадавший

ДТП произошло в Салавате
Эльвина АПАРИНА
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Из автобуса никто не пострадалИз автобуса никто не пострадал
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Сегодня, 5 марта, в Салавате произошла авария с участием автобуса, который перевозил 40 пассажиров – работников одного из предприятий.

Как сообщили в ГИБДД, ДТП случилось около половины восьмого утра. Автобус ПАЗ въехал в попутный «Renault Logan», которым управляла 40-летняя местная жительница. Удар был такой силы, что заднюю часть автомобиля довольно сильно смяло.

Никто из автобуса не пострадал. Травмы получил шестилетний ребенок, который ехал в легковом автомобиле, его осматривают медики.

На месте сейчас работают сотрудники полиции, информация уточняется.

6-летнего мальчика из иномарки осматривают медики

6-летнего мальчика из иномарки осматривают медики

ИСТОЧНИК KP.RU

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