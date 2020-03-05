Население Уфы увеличилось за счет мигрантов
Об этом рассказали на оперативном совещании в мэрии
Миграционный рост составил 4394 человекФото: Евгения ГУСЕВА
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Стало известно, сколько на сегодняшний день человек проживает в Уфе. Об этом сообщили вчера 4 марта на оперативном совещании в мэрии.
В столице Башкирии проживает более 1,140 миллиона человек, что составляет более четверти населения республики. Больше половины из них, 600,7 тысяч человек, экономически активные. Миграционный рост составил 4394 человек, а естественный прирост составил всего 280 человек.
Отметим, что среди городов-миллионников Уфа на конец 2019 года занимала восьмое место по численности населения.
ИСТОЧНИК KP.RU