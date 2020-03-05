Власти Башкирии увеличат производство в лесной промышленности

5 Март 2020 2020-03-05T08:12:30+03:00

На сегодняшний день ежегодный максимально допустимый объем рубки увеличился на 700 тыс. кубометров.

Это связано с внедрением сельской ипотеки в регионе

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Внедрением программы «Селькая ипотека» в Башкирии повлияет на заготовку леса в регионе. Производство в лесной промышленности придется увеличить в 2020 году, сообщает РБК со ссылкой на министра лесного хозяйства Марата Шарафутдинова.

- Одним из острых, и, я считаю, нерешенных вопросов на сегодняшний день остается обеспечение граждан древесиной для строительства домов. Вопрос снижения очередности должен находиться на постоянном контроле, - сказал чиновник. - В 2019 году населению было предоставлено 721 тыс. кубометров, из которых 45% пошло на строительство.

На сегодняшний день ежегодный максимально допустимый объем рубки увеличился на 700 тыс. кубометров.

ИСТОЧНИК KP.RU