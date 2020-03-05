2020-03-05T08:45:25+03:00
Общество

«Сначала смотрел на меня странно»: первая леди Башкирии о знакомстве с мужем

По словам Каринэ Хабировой, Радий со временем принял ее образ жизни
Эльвина АПАРИНА
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Каринэ отметила, что занимается благотворительностью и помощью другим людям в первую очередь, потому что она – женщина.Каринэ отметила, что занимается благотворительностью и помощью другим людям в первую очередь, потому что она – женщина.
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Первая леди Башкирии Каринэ Хабирова в интервью с редактором журнала «Уфа» рассказала о том, как с юности занимается благотворительностью, и как отреагировал Радий Хабиров, когда только узнал об этом.

Со слов Каринэ, Хабиров сначала вовсе не понял будущую супругу.

- Когда ты общаешься с человеком, он тебя спрашивает, а где ты, а что ты.

- И его реакция?

- Сначала, думаю, странно смотрел на меня. Не совсем понятно ему было, но потом понял, - прокомментировала первая леди.

Каринэ отметила, что занимается благотворительностью и помощью другим людям в первую очередь, потому что она – женщина.

- Нужно поддержать в себе эту энергию. Только после этого я смогу дать что-то своему мужу, детям и принести какую-то пользу для общества. Все остальное уже складывается после того, как ты достиг своего внутреннего состояния, - сказала Каринэ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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