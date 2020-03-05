На улицах Уфы за день сбили двоих детей
Вчера, 4 марта, в столице Башкирии дважды под колеса авто попали дети.
Первый инцидент случился днем на улице Первомайской. 60-летний мужчина на "Тойоте Фортунер" не затормозил перед пешеходным переходом и сбил 10-летнего мальчика. Тому пришлось обратиться за медицинской помощью.
Двумя часами позже уже на улице Мушникова в Инорсе 14-летняя девочка угодила под колеса "Лады Калина". 42-летняя женщина-водитель объяснила, что восьмиклассница шла по левой стороне дороги во встречном направлении. В ГИБДД Башкирии рассказали, что девочка также получила травмы.
Фото: ГИБДД Башкирии
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU