2020-03-05T07:15:59+03:00
Происшествия

На улицах Уфы за день сбили двоих детей

В обоих случаях ребята отделались травмами
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Вчера, 4 марта, в столице Башкирии дважды под колеса авто попали дети.

Первый инцидент случился днем на улице Первомайской. 60-летний мужчина на "Тойоте Фортунер" не затормозил перед пешеходным переходом и сбил 10-летнего мальчика. Тому пришлось обратиться за медицинской помощью.

Двумя часами позже уже на улице Мушникова в Инорсе 14-летняя девочка угодила под колеса "Лады Калина". 42-летняя женщина-водитель объяснила, что восьмиклассница шла по левой стороне дороги во встречном направлении. В ГИБДД Башкирии рассказали, что девочка также получила травмы.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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