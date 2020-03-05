По примеру Инорса: администрация Уфы будет бороться с криминалом в Сипайлово

5 Март 2020 2020-03-05T07:28:57+03:00

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Власти Уфы намерены снизить количество преступлений в Сипайлово. Тактика та же, что и годом ранее в Инорсе.

Тогда при поддержке республики в микрорайоне установили освещение на 11 улицах и дворовых территориях, поставили 773 камеры видеонаблюдения и дополнительный пункт полиции. Это принесло свои плоды, и криминогенная обстановка стала менее напряженной. Этот опыт решено повторить.

"Следующей территорией станет микрорайон Сипайлово", - заявил на заседании городского совета мэр Уфы Ульфат Мустафин.

ИСТОЧНИК KP.RU