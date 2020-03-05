2020-03-05T07:28:57+03:00
Общество

По примеру Инорса: администрация Уфы будет бороться с криминалом в Сипайлово

Там установят камеры и фонари
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
!no_tite!no_tite
Изменить размер текста:

Власти Уфы намерены снизить количество преступлений в Сипайлово. Тактика та же, что и годом ранее в Инорсе.

Тогда при поддержке республики в микрорайоне установили освещение на 11 улицах и дворовых территориях, поставили 773 камеры видеонаблюдения и дополнительный пункт полиции. Это принесло свои плоды, и криминогенная обстановка стала менее напряженной. Этот опыт решено повторить.

"Следующей территорией станет микрорайон Сипайлово", - заявил на заседании городского совета мэр Уфы Ульфат Мустафин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе сотрудница фирмы начислила себе миллион зарплаты
В эфире первого канала сироте из Уфы, вставшей на колени перед Белым домом, обещали дать квартиру
В Башкирии вахтовый автобус влетел в иномарку, есть пострадавший
«Сначала смотрел на меня странно»: первая леди Башкирии о знакомстве с мужем
Власти Башкирии увеличат производство в лесной промышленности
По примеру Инорса: администрация Уфы будет бороться с криминалом в Сипайлово
На улицах Уфы за день сбили двоих детей
Жители Башкирии устроили стрельбу в торговом центре в Татарстане
Власти Уфы рассказали, на что направили бюджетные деньги в 2019 году
История живущей в бане сироты из Уфы заинтересовала омбудсмена и следователей
Житель Башкирии зверски избил 86-летнюю женщину из-за 600 рублей
Элвин Грей отправился на «Дом 2» для встречи с бывшей девушкой
Нигериец из Уфы, осужденный за изнасилование, дал совет мужчинам России
Юбилей Уфы Радий Хабиров предложил отметить на федеральном уровне
«Это просто секс!»: скандальный рэпер из Уфы рассказал о своих дорогих украшениях
Мэр Уфы назвал парки и зоны отдыха, которые благоустроят в Уфе в этом году
«Ищут клиентов в социальных сетях»: школьницы из Башкирии создали бордель