По примеру Инорса: администрация Уфы будет бороться с криминалом в Сипайлово
Там установят камеры и фонари
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Власти Уфы намерены снизить количество преступлений в Сипайлово. Тактика та же, что и годом ранее в Инорсе.
Тогда при поддержке республики в микрорайоне установили освещение на 11 улицах и дворовых территориях, поставили 773 камеры видеонаблюдения и дополнительный пункт полиции. Это принесло свои плоды, и криминогенная обстановка стала менее напряженной. Этот опыт решено повторить.
"Следующей территорией станет микрорайон Сипайлово", - заявил на заседании городского совета мэр Уфы Ульфат Мустафин.
ИСТОЧНИК KP.RU