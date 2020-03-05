2020-03-05T06:42:47+03:00
Общество

Власти Уфы рассказали, на что направили бюджетные деньги в 2019 году

Ульфат Мустафин огласил доходы и расходы казны на заседании горсовета
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: горсовет УфыФото: горсовет Уфы
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Мэр Уфы Ульфат Мустафин отчитался о доходах и расходах городского бюджета за 2019 год. Он представил свой доклад на заседании горсовета накануне, 4 марта.

По словам сити-менеджера, доходы уфимской казны в прошлом году превысили 33 миллиарда рублей - рост на 19,6%. Расходы же составили 32,4 миллиарда рублей. Из них 40,1% пошли на образование, 28,5% - на национальную экономику и 12,8% - на ЖКХ, остальное - прочие нужды.

Объем муниципального долга снизился на 100 миллионов за счет погашения кредитов собственными средствами.

"В результате перекредитования достигнуто снижение расходов на обслуживание муниципального долга. Сумма экономии по процентным расходам составила 185 миллионов рублей", - уточнил Мустафин.

Свой роль в пополнении бюджета сыграл промышленный комплекс. Впервые объем отгруженной продукции в этой сфере превысил 1 триллион рублей. Темп роста производства составил 104%.

На 4,5 миллиарда вырос и объём инвестиций в экономику города, по результатам 2019 году он превысил 102 миллиарда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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