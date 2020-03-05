2020-03-05T06:13:19+03:00
Общество

История живущей в бане сироты из Уфы заинтересовала омбудсмена и следователей

По факту не предоставления жилья возбудили уголовное дело
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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История сироты из Уфы Натальи Зыряновой, которая вынуждена жить с ребенком в бане, привлекла внимание Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой и местных следователей.

Уфимка, напомним, вышла на одиночный пикет к башкирскому Белому дому, требуя выдать ей положенное по закону жилье. Право на квартиру Наталья отстояла в суде еще в 2017 году, но жилье до сих пор не получила.

"В настоящее время женщина вместе со старшим ребенком вынуждена проживать в бане, расположенной на дачном участке своих знакомых", - объясняет ситуацию детский омбудсмен.

Анна Кузнецова связалась с региональными властями и потребовала решить проблему как можно скорее.

"Абсолютно недопустимо, когда сироты годами вынуждены ходить с протянутой рукой по кабинетам, судебным инстанциям, органам исполнительной власти, пытаясь достучаться до системы и, наконец, получить то, что им и так положено по закону", - заявила она.

Следком по Башкирии возбудил уголовное дело "по факту возможной халатности со стороны должностных лиц администрации Уфы". Сейчас сыщики допрашивают работников администрации и выясняют, почему судебное решение было не исполнено.

Власти города, напомним, тоже прокомментировали эту историю. В мэрии заявили, что женщина стоит в очередь на квартиру в Затоне, но застройщик затянул сроки сдачи объекта, поэтому получить ключи от жилья Наталья сможет лишь в сентябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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