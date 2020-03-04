2020-03-04T18:34:42+03:00
Общество

Юбилей Уфы Радий Хабиров предложил отметить на федеральном уровне

Подготовку к празднованию он поручил начать уже сейчас
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Горсовет УфыФото: Горсовет Уфы
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В 2024 году Уфа отметит свое 450-летие. Власти Башкирии хотят отпраздновать это событие с размахом. Глава республики Радий Хабиров на заседании в Горсовете Уфы заявил, что намерен просить президента России Владимира Путина поддержать празднование круглой даты.

"Сейчас мы готовим необходимые документы. Но уже сейчас нужно начинать готовиться. Подумайте, как Уфа встретит этот замечательный праздник", – обратился к городским властям Хабиров.

Он добавил, что Уфе нужно становиться более современной, продвигать себя как центр событийного туризма.

"Привлекайте сюда все значимые мероприятия. А мы вас во всём поддержим", - заверил он присутствующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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