2020-03-04T19:24:00+03:00
Общество

Нигериец из Уфы, осужденный за изнасилование, дал совет мужчинам России

"Не снимайте жриц любви", - заявил он
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Стоп-кадр из видеозаписиСтоп-кадр из видеозаписи
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Студент из Нигерии Айо Осиа, которому вынесли приговор за изнасилование известной уфимской путаны, дал совет всем мужчинам России. Сразу после того, как парня отпустили из-под стражи в зале суда, он заявил на камеру:

"Пожалуйста, мужики в России, никогда не снимайте жриц любви! Женитесь! И никогда не изменяйте вашей супруге".

Запись попала в эфир передачи "Вести. Башкортостан".

Напомним, 24-летнего африканца приговорили к двум годам и четырем месяцам колонии-поселения. Однако отбывать наказание ему не пришлось, так как половину этого срока он провел в СИЗО, где каждый день засчитывается за два.

Нигериец из Уфы дал совет мужчинам России.Видео: Вести. Башкортостан

ИСТОЧНИК KP.RU

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