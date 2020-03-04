Нигериец из Уфы, осужденный за изнасилование, дал совет мужчинам России
Студент из Нигерии Айо Осиа, которому вынесли приговор за изнасилование известной уфимской путаны, дал совет всем мужчинам России. Сразу после того, как парня отпустили из-под стражи в зале суда, он заявил на камеру:
"Пожалуйста, мужики в России, никогда не снимайте жриц любви! Женитесь! И никогда не изменяйте вашей супруге".
Запись попала в эфир передачи "Вести. Башкортостан".
Напомним, 24-летнего африканца приговорили к двум годам и четырем месяцам колонии-поселения. Однако отбывать наказание ему не пришлось, так как половину этого срока он провел в СИЗО, где каждый день засчитывается за два.
Нигериец из Уфы дал совет мужчинам России.Видео: Вести. Башкортостан
ИСТОЧНИК KP.RU