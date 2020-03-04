Мэр Уфы назвал парки и зоны отдыха, которые благоустроят в Уфе в этом году

4 Март 2020 2020-03-04T17:05:07+03:00

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На благоустройство парков и городских пространств в Уфе в 2020 году будет выделено 2 млрд рублей. Об этом заявил мэр города Ульфат Мустафин на заседании городского совета.

По его словам, сквер "Дубки" возле Городского дворца культуры в Уфе должен быть благоустроен к концу года, а знаменитый фонтан "Танцующие журавли" хотят запустить уже к летней фольклориаде.

К 9 мая обновиться должен и Парк Победы. Сроки завершения работ в другом черниковском парке - "Первомайском" - мэр не озвучил, но уточнил, что площадь перед ДК "Моторостроитель" тоже планируют реконструировать.

- В ближайшие годы благоустроим Дёмский парк, парки имени Михаила Калинина и "Нефтехимиков" в Орджоникидзевском районе, озеро Тёплое и многие другие, - уточнил Мустафин.

В благоустройстве двух дендропарков города: Непейцевского и парка имени лесовода Георгия Рутто - вызвались помочь два частных инвестора.

ИСТОЧНИК KP.RU