Житель Башкирии зверски избил 86-летнюю женщину из-за 600 рублей
31-летний житель Башкирии до полусмерти избил 86-летнюю бабушку, у которой украл 600 рублей.
О жутком случае рассказал источник «КП-Уфа», знакомый с ситуацией. Известно, что мужчина набросился на пенсионерку прямо во дворе ее частного дома в одном из сел в Кушнаренковском районе республики. Он схватил бабушку за шею и начал бить по голове, а после этого бросил на землю. Все эти зверства мужчина совершил из-за 600 рублей, которые похитил из дома пострадавшей. Несчастная женщина получила серьезные для ее возраста травмы – перелом берцовой кости и сотрясение головного мозга.
Сейчас полицейские разыскивают 31-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на пенсионерку.
ИСТОЧНИК KP.RU