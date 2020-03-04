Житель Башкирии зверски избил 86-летнюю женщину из-за 600 рублей

4 Март 2020 2020-03-04T20:22:34+03:00

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31-летний житель Башкирии до полусмерти избил 86-летнюю бабушку, у которой украл 600 рублей.

О жутком случае рассказал источник «КП-Уфа», знакомый с ситуацией. Известно, что мужчина набросился на пенсионерку прямо во дворе ее частного дома в одном из сел в Кушнаренковском районе республики. Он схватил бабушку за шею и начал бить по голове, а после этого бросил на землю. Все эти зверства мужчина совершил из-за 600 рублей, которые похитил из дома пострадавшей. Несчастная женщина получила серьезные для ее возраста травмы – перелом берцовой кости и сотрясение головного мозга.

Сейчас полицейские разыскивают 31-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на пенсионерку.

ИСТОЧНИК KP.RU