2020-03-04T18:21:24+03:00
Звезды

«Это просто секс!»: скандальный рэпер из Уфы рассказал о своих дорогих украшениях

Алишер Моргенштерн дал интервью изданию GQ
Рустем АХУНОВ
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Уфимский рэпер из Уфы MORGENSHTERN рассказал о том, сколько стоят его дорогие украшения.

Эпатажный музыкант и рэпер Алишер Моргенштерн в интервью GQ поделился стоимостью его дорогих украшений и аксессуаров.

- Мы были в Дубае, зашли в их торговый центр. Увидел эту штуку и сразу влюбился. На кассе узнал, что она стоит 350 тысяч (рублей - ред). А этот ремень от «Луи Ви»? Это просто секс. По-моему, это страус, но он синий, - рассказывает рэпер.

Но главная любовь и «самая бессмысленная трата денег» артиста – это его подвеска из белого золота, бриллиантов и сапфиров, 450 граммов.

- Это, получается, я десять «Логанов» на шее таскаю, - удивляется Алишер.

Напомним, что ранее Алишер удивил публику когда неожиданно сжег на недостроенной уфимской набережной 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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