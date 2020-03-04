2020-03-04T15:29:42+03:00
Политика

Радий Хабиров сорвал голос, болея на трибуне за «Салават Юлаев»

С депутатами горсовета Уфы он разговаривал охрипшим голосом
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сегодня, 4 марта, в горсовете Уфы с докладом о работе мэрии выступал Ульфат Мустафин. На собрание заявился и глава региона Радий Хабиров. Когда он взял слово и выступил перед депутатами, многие обратили внимание на охрипший голос. Как пояснил сам Хабиров, вчера он очень громко поддерживал уфимский «Салават Юлаев», вот и охрип.

- Вот и ладушки.. наши парни в неимоверно тяжелой волевой игре с «Авангардом», наконец, прервали шестиматчевую череду поражений от них! PS. Ну а я полетел домой, на Родине дел много. Критиканам сразу говорю, что в Москве я был в командировке, - написал глава Башкирии у себя в соцсетях после матча.

Напомним, вчера уфимский «Салават Юлаев» добился победы во втором матче серии плей-офф КХЛ против «Авангарда». Игра прошла в подмосковной Балашихе, где с прошлого сезона выступает омская команда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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