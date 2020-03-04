Уфимец признался в жестоком убийстве собственной матери

4 Март 2020 2020-03-04T15:02:42+03:00

Изменить размер текста: A A

42-летний уфимец хладнокровно расправился с собственной матерью в ее квартире.

Как сообщил источник «КП-Уфа», расправа над женщиной произошла в одном из многоквартирных домов в башкирской столице по улице Блюхера. На теле убитой женщины не было живого места – ее изрезали ножом и жестоко избили.

В Следкоме Башкирии позже прокомментировали, что тело женщины обнаружил ее сын, который приехал проверить, как дела у матери. Примечательно, что предполагаемым убийцей женщиной является ее второй сын, который сразу во всем признался.

По факту убийства стражи порядка возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU