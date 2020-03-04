2020-03-04T14:19:59+03:00
Общество

Экс-журналиста назначили новым руководителем Всемирного курултая башкир

Высокую должность получил Галим Якупов
Рустем АХУНОВ
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Галима Якупова назначили руководителем исполкома Всемирного курултая башкир.

В руководстве международной организации, которая объединяет башкир по всему свету произошли серьезные измнения. Должность руководителя исполкома ведомства получил бывший журналист Галим Якупов, сменивший на прежнего руководителя организации Искандера Юлдашева.

Галим Якупов родился и вырос в Уфе. Начал карьеру журналиста в 1993 году в гостелерадиокомпании «Башкортостан». В 2004 году Якупова переехал в Новосибирск, где руководил местным ГТРК «Новосибирск». В 2011 году начал работать директором ГТРК «Башкортостан». С 2018 года Галим Якупова трудится генеральным продюсером телеканала «Вся Уфа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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