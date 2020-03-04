В Башкирии хотят продолжить процедуру банкротства порта Уфы

4 Март 2020 2020-03-04T12:45:42+03:00

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Федеральная налоговая служба намерена продолжить процедуру банкротства уфимского судоремонтного завода и порта Уфы.

Как сообщает «Ъ-Уфа», Федеральная налоговая служба 2 марта направила в арбитражный суд Башкирии заявление о признании банкротами двух предприятий – судоремонтного предприятия и порта Уфы. Общая сумма долга двух компаний превышает 26 миллионов рублей. Большая часть долга числится за речным портом.

Напомним, что ранее глава республики Радий Хабиров в соцсетях рассказал, что «прекратил издевательство над Башкирским речным пароходством и выгнал оттуда деятелей-арбитражников, которые добивали предприятие».

ИСТОЧНИК KP.RU