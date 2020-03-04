В Башкирии хотят продолжить процедуру банкротства порта Уфы
Федеральная налоговая служба намерена продолжить процедуру банкротства уфимского судоремонтного завода и порта Уфы.
Как сообщает «Ъ-Уфа», Федеральная налоговая служба 2 марта направила в арбитражный суд Башкирии заявление о признании банкротами двух предприятий – судоремонтного предприятия и порта Уфы. Общая сумма долга двух компаний превышает 26 миллионов рублей. Большая часть долга числится за речным портом.
Напомним, что ранее глава республики Радий Хабиров в соцсетях рассказал, что «прекратил издевательство над Башкирским речным пароходством и выгнал оттуда деятелей-арбитражников, которые добивали предприятие».
ИСТОЧНИК KP.RU