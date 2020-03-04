2020-03-04T12:45:42+03:00
Общество

В Башкирии хотят продолжить процедуру банкротства порта Уфы

Заявление уже направили в арбитражный суд
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ
Изменить размер текста:

Федеральная налоговая служба намерена продолжить процедуру банкротства уфимского судоремонтного завода и порта Уфы.

Как сообщает «Ъ-Уфа», Федеральная налоговая служба 2 марта направила в арбитражный суд Башкирии заявление о признании банкротами двух предприятий – судоремонтного предприятия и порта Уфы. Общая сумма долга двух компаний превышает 26 миллионов рублей. Большая часть долга числится за речным портом.

Напомним, что ранее глава республики Радий Хабиров в соцсетях рассказал, что «прекратил издевательство над Башкирским речным пароходством и выгнал оттуда деятелей-арбитражников, которые добивали предприятие».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наблюдательный совет ВТБ принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров
В Башкирии хотят продолжить процедуру банкротства порта Уфы
Коттеджному поселку "Хорошеево" - Диплом 1 степени
В Башкирии мужчину затянуло в снегоуборочный агрегат
«Салават Юлаев» на последних секундах перевел игру в овертайм и вырвал победу у «Авангарда»
Телемарафон “Вся Уфа” во имя женщин!”
Еще одну улицу в центре Уфы хотят сделать пешеходной
В Башкирии проживает пять тысяч бездомных людей, и с каждым днем это число растет
Молодого отца из Башкирии, пропавшего в канун Нового года, нашли в сотнях километрах от дома
«Повезло ему!»: в Башкирии на ж/д переезде тепловоз смял иномарку
В мэрии Уфы объяснили, почему живущей в бане с ребенком сироте не давали квартиру
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
В Уфе водитель протаранил отбойник, есть пострадавшие
На борьбу с последствиями паводка в Башкирии выделено 7 млн рублей