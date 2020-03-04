В Башкирии мужчину затянуло в снегоуборочный агрегат

4 Март 2020 2020-03-04T12:06:20+03:00

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Жителя Стерлитамака на работе затянуло в агрегат по уборке снега.

Как сообщили в гострудинспекции Башкирии, несчастный случай произошел 26 февраля в Стерлитамаке. 36-летний рабочий лопатой чистил снег с автомобильного моста через реку Стерля. В один момент левую ногу несчастного по каким-то причинам затянуло в аппарат по уборке снега, который находился рядом.

В итоге пострадавший получил тяжелую травму. Сейчас во всех обстоятельствах инцидента разбираются эксперты трудинспекции, которые выяснят, из-за чего агрегат находился в опасной близости от работника.

ИСТОЧНИК KP.RU