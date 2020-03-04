2020-03-04T11:38:41+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» на последних секундах перевел игру в овертайм и вырвал победу у «Авангарда»

Уфимский клуб впервые обыграл омичей с конца 1/2 финала Кубка Гагарина 2019
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уфимский «Салават Юлаев» во втором матче серии плей-офф обыграл омский «Авангард».

В ответной игре подопечные Николая Цулыгина должны были любой ценой реабилитироваться за откровенно позорное поражение в Балашихе со счетом 5:2, которое они потерпели в первый день весны. Главный тренер уфимской команды провел с командой продуктивную работу, которая в напряженном матче привела к победе «юлаевцев».

Первую шайбу уфимской команды забросил Григорий Панин, но хозяева меньше чем через минуту сравняли счет, а после и вовсе вышли вперед. За 6 секунд до конца встречи важный гол с пятачка забил Сакари Маниненен. В итоге игра перешла в овертайм, где отличился Дмитрий Кугрышев, поразивший ворота Игоря Бобкова с неудобной позиции.

Следующая игра соперников пройдет на льду уфимской «Уфа-Арены» уже в этот четверг, 5 марта. Начало матча в 19.00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наблюдательный совет ВТБ принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров
В Башкирии хотят продолжить процедуру банкротства порта Уфы
Коттеджному поселку "Хорошеево" - Диплом 1 степени
В Башкирии мужчину затянуло в снегоуборочный агрегат
«Салават Юлаев» на последних секундах перевел игру в овертайм и вырвал победу у «Авангарда»
Телемарафон “Вся Уфа” во имя женщин!”
Еще одну улицу в центре Уфы хотят сделать пешеходной
В Башкирии проживает пять тысяч бездомных людей, и с каждым днем это число растет
Молодого отца из Башкирии, пропавшего в канун Нового года, нашли в сотнях километрах от дома
«Повезло ему!»: в Башкирии на ж/д переезде тепловоз смял иномарку
В мэрии Уфы объяснили, почему живущей в бане с ребенком сироте не давали квартиру
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
В Уфе водитель протаранил отбойник, есть пострадавшие
На борьбу с последствиями паводка в Башкирии выделено 7 млн рублей