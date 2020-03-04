«Салават Юлаев» на последних секундах перевел игру в овертайм и вырвал победу у «Авангарда»

4 Март 2020 2020-03-04T11:38:41+03:00

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Уфимский «Салават Юлаев» во втором матче серии плей-офф обыграл омский «Авангард».

В ответной игре подопечные Николая Цулыгина должны были любой ценой реабилитироваться за откровенно позорное поражение в Балашихе со счетом 5:2, которое они потерпели в первый день весны. Главный тренер уфимской команды провел с командой продуктивную работу, которая в напряженном матче привела к победе «юлаевцев».

Первую шайбу уфимской команды забросил Григорий Панин, но хозяева меньше чем через минуту сравняли счет, а после и вовсе вышли вперед. За 6 секунд до конца встречи важный гол с пятачка забил Сакари Маниненен. В итоге игра перешла в овертайм, где отличился Дмитрий Кугрышев, поразивший ворота Игоря Бобкова с неудобной позиции.

Следующая игра соперников пройдет на льду уфимской «Уфа-Арены» уже в этот четверг, 5 марта. Начало матча в 19.00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU