«Салават Юлаев» на последних секундах перевел игру в овертайм и вырвал победу у «Авангарда»
Уфимский «Салават Юлаев» во втором матче серии плей-офф обыграл омский «Авангард».
В ответной игре подопечные Николая Цулыгина должны были любой ценой реабилитироваться за откровенно позорное поражение в Балашихе со счетом 5:2, которое они потерпели в первый день весны. Главный тренер уфимской команды провел с командой продуктивную работу, которая в напряженном матче привела к победе «юлаевцев».
Первую шайбу уфимской команды забросил Григорий Панин, но хозяева меньше чем через минуту сравняли счет, а после и вовсе вышли вперед. За 6 секунд до конца встречи важный гол с пятачка забил Сакари Маниненен. В итоге игра перешла в овертайм, где отличился Дмитрий Кугрышев, поразивший ворота Игоря Бобкова с неудобной позиции.
Следующая игра соперников пройдет на льду уфимской «Уфа-Арены» уже в этот четверг, 5 марта. Начало матча в 19.00 по местному времени.
ИСТОЧНИК KP.RU