Еще одну улицу в центре Уфы хотят сделать пешеходной

4 Март 2020 2020-03-04T10:52:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Ульфат Мустафин во время очередного заседания горсовета Уфы заявил о планах создать в городе еще одну пешеходную улицу.

По мнению градоначальника, закрытой для автомобилистов должна стать улица Октябрьской революции, которая связывает проспект Салавата Юлаева с центральной частью города. Мустафин сообщил, что прямо сейчас специальная комиссия разрабатывает концепцию дальнейшего развития города, в рамках которой будет принято окончательное решение.

Напомним, что идеи о создании «уфимского Арбата» витают в башкирском воздухе уже не первый год. Так, в 2017 году пешеходным на выходных днях хотели сделать отрезок улицы Мустая Карима. Как мы можем убедиться прямо сейчас, дальше планов дело у городской администрации не зашло.

ИСТОЧНИК KP.RU