2020-03-04T10:52:09+03:00
Общество

Еще одну улицу в центре Уфы хотят сделать пешеходной

Об этом заявил мэр города Ульфат Мустафин
Рустем АХУНОВ
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Ульфат Мустафин во время очередного заседания горсовета Уфы заявил о планах создать в городе еще одну пешеходную улицу.

По мнению градоначальника, закрытой для автомобилистов должна стать улица Октябрьской революции, которая связывает проспект Салавата Юлаева с центральной частью города. Мустафин сообщил, что прямо сейчас специальная комиссия разрабатывает концепцию дальнейшего развития города, в рамках которой будет принято окончательное решение.

Напомним, что идеи о создании «уфимского Арбата» витают в башкирском воздухе уже не первый год. Так, в 2017 году пешеходным на выходных днях хотели сделать отрезок улицы Мустая Карима. Как мы можем убедиться прямо сейчас, дальше планов дело у городской администрации не зашло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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