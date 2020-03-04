2020-03-04T09:39:41+03:00
Общество

В Башкирии проживает пять тысяч бездомных людей, и с каждым днем это число растет

В основном бродягами становятся бывшие сидельцы, наркоманы и алкоголики
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
В основном, бродягами становятся бывшие сидельцы, алкоголики и наркоманыВ основном, бродягами становятся бывшие сидельцы, алкоголики и наркоманыФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

На днях в ИА «Башинформ» прошел круглый стол, организованный Советом по правам человека при главе Башкирии, где обсуждались некоммерческие организации, работающие с лицами без определенного места жительства и оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации. Так, по данным регионального отделения Красного креста, сейчас в республике проживает около 5 тысяч бездомных людей, и с каждым днем это число увеличивается.

В основном, бродягами становятся бывшие сидельцы (около 80% от всех бездомных), безработные люди, приехавшие из глубинки, алкоголики и наркоманы, а также погорельцы. Для таких категорий лиц некоммерческие организации предлагают социальную поддержку и реабилитацию, включая устройство на работу, юридические и психологические консультации, помощь в восстановлении документов и медицинский осмотр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии проживает пять тысяч бездомных людей, и с каждым днем это число растет
Молодого отца из Башкирии, пропавшего в канун Нового года, нашли в сотнях километрах от дома
«Повезло ему!»: в Башкирии на ж/д переезде тепловоз смял иномарку
В мэрии Уфы объяснили, почему живущей в бане с ребенком сироте не давали квартиру
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
В Уфе водитель протаранил отбойник, есть пострадавшие
На борьбу с последствиями паводка в Башкирии выделено 7 млн рублей
На проспекте Октября в Уфе насмерть сбили женщину
В Уфе заведующая детским садом обманным путем отобрала у сотрудницы премию
Новым директором санатория «Красноусольск» в Башкирии стал 29-летний Евгений Волков
Школьников из Башкирии избили прямо возле Дворца культуры
Работник пивоварни в Уфе попался на грабеже
На проспекте Октября в Уфе насмерть сбили молодую женщину
В Башкирии парочка на "семерке" обманула бабушку почти на полмиллиона рублей
Волонтеры помогли уфимке, сбежавшей с маленьким сыном от мужа-тирана
В Башкирии на ремонт лифтов в многоэтажках потратят 1,4 млрд рублей
В Уфе вынесли приговор нигерийцу, обвинявшемуся в изнасиловании проститутки
В Башкирии заключенным предложили использовать съедобные ложки
Сын Фидана Гафарова прокомментировал экстренную госпитализацию артиста
В МУП УИС назвали дату завершения корректировки платы за отопление в Уфе
Телемарафон “Вся Уфа” во имя женщин!”
В День влюбленных в Уфе неизвестный развращал студентку в бессознательном состоянии
В Башкирии из-за коронавируса закупят в резерв 100 тысяч защитных масок
Школьница из Уфы оказалась в больнице после алко-вечеринки
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
В Уфе начали разбор завалов рухнувшего долгостроя в Инорсе
В Башкирии молодой отец покончил с собой после ссоры с женой