В Башкирии проживает пять тысяч бездомных людей, и с каждым днем это число растет

4 Март 2020 2020-03-04T09:39:41+03:00

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На днях в ИА «Башинформ» прошел круглый стол, организованный Советом по правам человека при главе Башкирии, где обсуждались некоммерческие организации, работающие с лицами без определенного места жительства и оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации. Так, по данным регионального отделения Красного креста, сейчас в республике проживает около 5 тысяч бездомных людей, и с каждым днем это число увеличивается.

В основном, бродягами становятся бывшие сидельцы (около 80% от всех бездомных), безработные люди, приехавшие из глубинки, алкоголики и наркоманы, а также погорельцы. Для таких категорий лиц некоммерческие организации предлагают социальную поддержку и реабилитацию, включая устройство на работу, юридические и психологические консультации, помощь в восстановлении документов и медицинский осмотр.

ИСТОЧНИК KP.RU