Молодого отца из Башкирии, пропавшего в канун Нового года, нашли в сотнях километрах от дома

4 Март 2020 2020-03-04T08:47:56+03:00

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В Башкирии завершились поиски 29-летнего жителя Иглино Михаила Чухнова, пропавшего при загадочных обстоятельствах в канун Нового года. Заплаканная жена рассказала, что у них в семье возникли финансовые трудности, поэтому Михаил заявил, что съездит в Уфу за деньгами, но домой так и не вернулся.

- Незадолго до этого с его банковской карты пропали 27 тысяч рублей, деньги были не его, нужно было их срочно вернуть. Он решил взять микрозайм, за этим и поехал в Уфу, - рассказывала корреспондентам «Комсомолки» мама пропавшего мужчины.

Дома Михаила ждали жена и двое маленьких детей, поэтому родственники написали заявление в полицию, но два месяца от мужчины не было никаких новостей. Также к поисках подключились волонтеры-поисковики, и наконец, сегодня, 4 марта, стало известно, что Михаила нашли живым и невредимым...в Брянске.

- Информацию подтвердили в Уголовном розыске Иглинского района, - уточнили волонтеры РОО «Поиск детей – Башкортостан».

Что именно молодой отец делал в другом городе и почему за два месяца он ни разу не связался с семьей, пока неизвестно. Сейчас это выясняют брянские полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU