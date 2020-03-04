2020-03-04T08:22:56+03:00
Происшествия

«Повезло ему!»: в Башкирии на ж/д переезде тепловоз смял иномарку

Водитель практически не пострадал, отделавшись сильным шоком
Яна БАЗЕКИНА
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Иномарку смял тепловоз, но водитель практически не пострадал. Фото: соцсетиИномарку смял тепловоз, но водитель практически не пострадал. Фото: соцсети
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В Туймазинском районе Башкирии произошла авария на регулируемом железнодорожном переезде. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», неподалеку от деревни Нуркеево в автомобиль «Хендай Акцент» влетел тепловоз. К счастью, обошлось без жертв: водитель иномарки отделался серьезным испугом, в состоянии шока его увезли в районную больницу.

- Повезло ему! – в голос заявляют очевидцы аварии, которые помогали водителю выбраться из салона и вызвали скорую.

Задержки движения поездов также удалось избежать, поскольку тепловоз ехал без вагонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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