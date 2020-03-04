«Повезло ему!»: в Башкирии на ж/д переезде тепловоз смял иномарку
Водитель практически не пострадал, отделавшись сильным шоком
Иномарку смял тепловоз, но водитель практически не пострадал. Фото: соцсети
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В Туймазинском районе Башкирии произошла авария на регулируемом железнодорожном переезде. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», неподалеку от деревни Нуркеево в автомобиль «Хендай Акцент» влетел тепловоз. К счастью, обошлось без жертв: водитель иномарки отделался серьезным испугом, в состоянии шока его увезли в районную больницу.
- Повезло ему! – в голос заявляют очевидцы аварии, которые помогали водителю выбраться из салона и вызвали скорую.
Задержки движения поездов также удалось избежать, поскольку тепловоз ехал без вагонов.
ИСТОЧНИК KP.RU