В Уфе водитель протаранил отбойник, есть пострадавшие
ДТП произошло в Демском районе
Автомобиль получил неслабые механические повреждения.
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Вчера днем 3 марта в Демском районе Уфы произошло серьезное ДТП.
Как сообщили в ГИБДД по РБ, на автодороге Самара-Уфа-Челябинск 38-летний житель Чишминского района за рулем «Лады Калина» по неизвестным причинам наехал на отбойники справа по ходу движения.
Автомобиль получил неслабые механические повреждения. В аварии пострадали также и люди – сам водитель и его 32-летний пассажир получили травмы. Причины устанавливаются.
За сутки сотрудники ГИБДД выявили порядка 2400 нарушений ПДД, задержали 13 нетрезвых водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU