2020-03-04T07:08:24+03:00
Происшествия

На проспекте Октября в Уфе насмерть сбили женщину

Уфимка перебегала дорогу в неположенном месте
Эльвина АПАРИНА
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По данному факту в ГИБДД начато разбирательство.По данному факту в ГИБДД начато разбирательство.
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Вчера вечером, 3 марта, на проспекте Октября в Уфе произошло смертельное ДТП.

Близ остановки «Бульвар славы» 25-летний мужчина за рулем ВАЗ-2115 сбил 45-летнюю уфимку, переходившую дорогу в неустановленном месте. Удар был такой силы, что женщина скончалась на месте. По данному факту в ГИБДД начато разбирательство.

Отметим, что на данном участке дороге имеется подземный пешеходный переход.

Всего за минувшие сутки на дорогах произошло семь аварий, в которых один человек погиб и восемь получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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