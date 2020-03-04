На проспекте Октября в Уфе насмерть сбили женщину
Уфимка перебегала дорогу в неположенном месте
По данному факту в ГИБДД начато разбирательство.
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Вчера вечером, 3 марта, на проспекте Октября в Уфе произошло смертельное ДТП.
Близ остановки «Бульвар славы» 25-летний мужчина за рулем ВАЗ-2115 сбил 45-летнюю уфимку, переходившую дорогу в неустановленном месте. Удар был такой силы, что женщина скончалась на месте. По данному факту в ГИБДД начато разбирательство.
Отметим, что на данном участке дороге имеется подземный пешеходный переход.
Всего за минувшие сутки на дорогах произошло семь аварий, в которых один человек погиб и восемь получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU