На борьбу с последствиями паводка в Башкирии выделено 7 млн рублей

4 Март 2020 2020-03-04T07:16:30+03:00

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Башкирия начала готовиться к паводку – вчера, 3 марта, в медиацентре «Россия» ГТРК «Башкортостан» руководитель пресс-службы МЧС по РБ рассказал, что экстренные службы начинают работать заблаговременно. Однако о прогнозах говорить еще рано – они будут известны после 20 марта.

Тем временем на борьбу с с последствиями паводка в регионе выделено 7 млн рублей. У МЧС в готовности более 12 тысяч человек и около 2 тысяч единиц техники.

- В случае каких-либо ледовых заторов или других препятствий безопасному прохождению воды, будут приняты меры по привлечению вооруженных сил для пиротехнических мероприятий, - сказал Алик Шарафутдинов.

Он отметил, что сейчас на постоянном контроле находятся более 290 зон подтопления с населением около 80 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU