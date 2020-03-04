2020-03-04T06:57:50+03:00
Происшествия

В Уфе заведующая детским садом обманным путем отобрала у сотрудницы премию

Женщину подозревают в мошенничестве
Эльвина АПАРИНА
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В Калининском районе Уфы следователи возбудили уголовное дело в отношении 54-летней заведующей одним из муниципальных детских садов. Женщина подозревается в мошенничестве.

Как сообщили в следкоме, подозреваемая в декабре 2018 года организовала начисление подчиненному работнику премии, а затем потребовала вернуть часть денег якобы в счет возмещения понесенных ею затрат на нужды детского сада. Сотрудница передала ей деньги. Но на самом деле заведующая потратила их на личные цели.

Сейчас с подозреваемой проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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