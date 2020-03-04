Новым директором санатория «Красноусольск» в Башкирии стал 29-летний Евгений Волков

4 Март 2020 2020-03-04T06:39:29+03:00

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Накануне стало известно, что новым директором санатория «Красноусольск» в Гафурийском районе Башкирии назначен 29-летний Евгений Волков. С 2018 года он занимал должность помощника управделами главы Башкирии, сообщает ИА «Башинформ».

Волков родился в Стерлитамаке, в 2010 году окончил станкостроительный техникум, затем ушел в армию. После службы окончил БашГУ.

С 2011 по 2014 год был аппаратчиком цеха по производству сложных фенолов в ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод». В 2014-2015 годах занял должность замдиректора по техническим вопросам стерлитамакского ООО «Центр деловых решений».

С 2015 по 2017 годы был заведующим хозяйственно-эксплуатационным участком МКУ «Отдел культуры администрации Стерлитамака», и с 2017 по 2018 год – замдиректора МКУ «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления Красногорска».

ИСТОЧНИК KP.RU