2020-03-03T20:18:31+03:00
Происшествия

На проспекте Октября в Уфе насмерть сбили молодую женщину

Личность погибшей пока не установлена
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Несколько часов назад на проспекте Октября в Уфе насмерть задавили человека. По данным ГИБДД Башкирии, наезд случился около семи часов вечера 3 марта. Житель Кармаскалинского района ехал на ВАЗ-2115 и в районе остановки "Бульвар Славы" сбил женщину. Она пыталась перебежать проспект в неположенном месте, хотя недалеко находится подземный переход.

В результате сильного удара женщина скончалась на месте. Ее личность пока не установлена, известно лишь, что на вид погибшей около 30 лет.

"В настоящее время работают сотрудники полиции и другие службы. Обстоятельства уточняются", - говорится в сообщении ГИБДД республики.

По словам очевидцев, на месте находятся несколько экипажей ДПС, полоса движения перекрыта.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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