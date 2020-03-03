Работник пивоварни в Уфе попался на грабеже
Он находится под подпиской о невыезде
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Уфе задержали молодого грабителя. 20-летний парень уже имел три года назад судимость за кражу и, видимо, решил повторить этот опыт.
Как рассказал "КП-Уфа" источник в правоохранительных органах, юноша ограбил 34-летнего неработающего уфимца. Он забрал у того два ноутбука, наручные часы и 1700 рублей. При этом сам преступник безработным не был, он трудился пивоваром в одном из известных уфимских заведений.
Парня задержали, он признался в преступлении и был отпущен под подписку о невыезде. Часть похищенного у него изъяли.
ИСТОЧНИК KP.RU