2020-03-03T19:26:51+03:00
Происшествия

В Башкирии парочка на "семерке" обманула бабушку почти на полмиллиона рублей

Злоумышленники представились арендаторами
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жительница Башкирии лишилась крупной суммы денег после встречи с парой лже-арендаторов.

Как стало известно "КП-Уфа", после полудня 28 февраля 74-летняя жительница Октябрьского встретилась на улице возле отделения банка с мужчиной и женщиной, которые якобы хотели снять квартиру. Они оба были ей незнакомы. Парочка каким-то образом обдурила пенсионерку и присвоила ее деньги - 459 тысяч рублей. С добычей аферисты запрыгнули в темную "семерку" и скрылись.

Пожилая женщина на следующий день подала заявление в полицию и описала предполагаемого мошенника. Стражи порядка изучили место встречи, изъяли видеозаписи и сняли отпечатки рук и обуви. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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