Школьников из Башкирии избили прямо возле Дворца культуры

4 Март 2020 2020-03-04T06:27:10+03:00

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Четырех школьников из Уфы жестоко избили прямо возле Дворца культуры «Орджоникидзе».

Как сообщил источник «КП-Уфа», все произошло вечером в минувшую субботу, 29 февраля. Четверо ребят из восьмого и девятого классов проходили мимо сквера, где на них напали. Остается неизвестным, из-за чего мог начаться конфликт.

В итоге одному из ребят потребовалась помощь медиков. С сотрясением мозга его госпитализировали в больницу. Трое его товарищей отделались синяками и легкими ушибами. Родители пострадавших решили обратиться в полицию, дабы найти и наказать нападавших.

ИСТОЧНИК KP.RU