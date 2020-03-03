2020-03-03T16:50:37+03:00
Общество

В Башкирии заключенным предложили использовать съедобные ложки

Это позволит избежать нападений на сотрудников УФСИН
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Башкирии сотрудники УФСИН предложили использовать в колониях для осужденных съедобные ложки вместо стандартных алюминиевых. Такое заявление представители ведомства сделали РИА Новости.

В УФСИН по Башкирии пояснили, что в прошлом году в России с помощью заточек из алюминиевых ложек несколько заключенных напали на сотрудников колоний. Чтобы исключить такие случаи в будущем, в ведомстве предложили делать съедобные ложки из теста.

Они после нескольких использования размокают и их можно съесть. В состав таких приборов входят мука, молоко и масло. А эти продукты также входят в рацион заключенных колоний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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