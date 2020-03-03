2020-03-03T15:20:50+03:00
Общество

В МУП УИС назвали дату завершения корректировки платы за отопление в Уфе

Об этом на оперативном совещании в мэрии заявил руководитель предприятия
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Александр ГЛУЗ
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Сегодня, 3 марта, во время очередного оперативного совещания в уфимской мэрии с докладом выступил руководитель МУП УИС Максим Петров. Он заявил, что корректировка, которую сейчас проводят поставщики тепла, будет последней в 2020 году.

- Фактически это будет последняя корректировка платы за отопление. Еще одна особенность корректировки в том, что при смене исполнителя коммунальных услуг в 2019 году, в случае перехода жителей на прямые договоры, ежегодную корректировку по отоплению обязаны произвести все компании - и ресурсоснабжающие, и управляющие, - заявил Максим Птеров.

По его словам, большинство потребителей услуг МУП УИС перешли на прямые договора с ресурсниками, поэтому проводятся две корректировки – со стороны управляющей компании и со стороны УИС.

На сегодняшний день МУП УИС отапливают 1198 домов. В январе управляющие компании доначислили жителям плату за тепло на 88,9 млн рублей. Сами же Уфимские инженерные сети вернули жителям 511 домов 224,9 млн рублей. В отдельных квитанциях возврат составил 60,8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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