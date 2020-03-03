2020-03-03T14:50:25+03:00
Происшествия

В День влюбленных в Уфе неизвестный развращал студентку в бессознательном состоянии

Девушка обратилась с заявлением в полицию
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Недавно в полицию обратилась 20-летняя жительница Уфы, которая сообщила, что в отношении нее кто-то совершил насильственные действия сексуального характера. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, несчастная не смогла объяснить, где именно с ней произошла эта жуткая история.

По словам собеседника, преступление было совершено в ночь с 14 на 15 февраля. Почему жертва извращенца обратилась в правоохранительные органы спустя две недели, не сообщается. Кроме того, несчастная не смогла объяснить стражам порядка, где именно ее развращали.

Как отметил собственный источник «КП-Уфа», со слов девушки составили фоторобот предполагаемого преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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