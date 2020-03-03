2020-03-03T18:18:45+03:00
Общество

В Башкирии на ремонт лифтов в многоэтажках потратят 1,4 млрд рублей

Подрядчиков ищет Регоператор капитального ремонта
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На днях стало известно, что Региональный оператор капитального ремонта в Башкирии ищет подрядчиков для замены лифтов по всей республике. На сайте госзакупок появились сразу несколько лотов с общей начальной ценой в 1,4 млрд рублей.

По данным издания РБК-Уфа, часть лифтов в многоэтажках Башкирии отремонтируют за счет бюджета, а часть – за счет собственников жилья. Из региональной казны на замену подъемников потратят 827 млн рублей. На эти деньги отремонтируют 309 лифтов в Уфе, Кумертау, Стерлитамаке, Нефтекамске, Октябрьском, Межгорье, в Благовещенском, Белорецком, Ишимбайском и Мелеузовском районах. В среднем каждый лифт обойдется в 2,68 млн рублей.

За счет собственников планируется отремонтировать еще 207 лифтов. Регоператор разделил эту закупку на две – в одном случае подрядчик должен заменить 162 лифта за 443,2 млн рублей, а в другом – еще 45 лифтов за 130,3 млн рублей.

Итоги аукциона подведут 27 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волонтеры помогли уфимке, сбежавшей с маленьким сыном от мужа-тирана
В Башкирии на ремонт лифтов в многоэтажках потратят 1,4 млрд рублей
В Уфе вынесли приговор нигерийцу, обвинявшемуся в изнасиловании проститутки
В Башкирии заключенным предложили использовать съедобные ложки
Сын Фидана Гафарова прокомментировал экстренную госпитализацию артиста
В МУП УИС назвали дату завершения корректировки платы за отопление в Уфе
Телемарафон “Вся Уфа” во имя женщин!”
В День влюбленных в Уфе неизвестный развращал студентку в бессознательном состоянии
В Башкирии из-за коронавируса закупят в резерв 100 тысяч защитных масок
Школьница из Уфы оказалась в больнице после алко-вечеринки
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
В Уфе начали разбор завалов рухнувшего долгостроя в Инорсе
В Башкирии молодой отец покончил с собой после ссоры с женой