В Башкирии на ремонт лифтов в многоэтажках потратят 1,4 млрд рублей

3 Март 2020 2020-03-03T18:18:45+03:00

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На днях стало известно, что Региональный оператор капитального ремонта в Башкирии ищет подрядчиков для замены лифтов по всей республике. На сайте госзакупок появились сразу несколько лотов с общей начальной ценой в 1,4 млрд рублей.

По данным издания РБК-Уфа, часть лифтов в многоэтажках Башкирии отремонтируют за счет бюджета, а часть – за счет собственников жилья. Из региональной казны на замену подъемников потратят 827 млн рублей. На эти деньги отремонтируют 309 лифтов в Уфе, Кумертау, Стерлитамаке, Нефтекамске, Октябрьском, Межгорье, в Благовещенском, Белорецком, Ишимбайском и Мелеузовском районах. В среднем каждый лифт обойдется в 2,68 млн рублей.

За счет собственников планируется отремонтировать еще 207 лифтов. Регоператор разделил эту закупку на две – в одном случае подрядчик должен заменить 162 лифта за 443,2 млн рублей, а в другом – еще 45 лифтов за 130,3 млн рублей.

Итоги аукциона подведут 27 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU