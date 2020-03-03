В Башкирии из-за коронавируса закупят в резерв 100 тысяч защитных масок

3 Март 2020 2020-03-03T13:53:28+03:00

Об этом заявил первый вице-премьер республики Андрей Назаров

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Сегодня, 3 марта, в Уфе состоялось заседание оперативного штаба «по недопущению распространения» коронавируса в Башкирии. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на сегодняшний день в республике фактов заражения COVID-19 нет.

В ходе заседания штаба первый вице-премьер башкирского правительства Андрей Назаров заявил, что в республике, начиная с января организованы противо-эпидемиологические мероприятия. Например, были тщательно обследованы все прибывшие в Башкирию пассажиры из Китая. Ни у кого из них коронавирус не обнаружен.

- Мы обучаем медиков противодействовать заражению коронавирусом, проводим учения в лечебных учреждениях. Все больницы оснащены необходимым оборудованием, обеспечены необходимым запасом медикаментов и средствами защиты, - заявил на заседании штаба министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

По решению правительства Башкирии в республике будет создан резервный запас из 100 тысяч защитных масок.

- Мы должны быть готовы к любому развитию событий, причем, готовиться надо и к принятию антикризисных мер в экономике. Китайский опыт тому подтверждение, - подчеркнул Андрей Назаров.

ИСТОЧНИК KP.RU