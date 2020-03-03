В Уфе начали разбор завалов рухнувшего долгостроя в Инорсе

3 Март 2020 2020-03-03T12:47:29+03:00

К счастью, во время обрушения никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

Вчера, 2 марта, около 22:30 часов в диспетчерскую Управления гражданской защиты Уфы поступил звонок о том, что в Инорсе рухнуло старое недостроенное здание. Прибывшие на место спасатели выяснили, что в недострое напротив дома №63 по улице Тухвата Янаби рухнули перекрытия верхнего этажа. К счастью, при обрушении никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба УГЗ Уфы, рухнувшие перекрытия образовали завалы площадью порядка 600 квадратных метров. Экстренные службы выставили ограждение на месте происшествия, а сегодня утром рабочие начали разбор завалов. Причины обрушения теперь предстоит выяснить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU